قناة الأهلي تعلن التعاقد رسميًا مع الإعلامي أحمد شوبير

أعلنت إدارة قناة النادي الأهلي تعاقدها مع الإعلامي أحمد شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي بالتيشيرت رقم 1 عبر شاشتها بداية من شهر أكتوبر المقبل.

فيما يستمر مسئولو النادي الاهلي في العمل على إنهاء كافة الأمور بشأن انطلاق قناة النادي خاصة بعد التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة القناة.

ودخلت الشركة الراعية في مفاوضات جادة لضم سيد عبدالحفيظ في المرحلة المقبلة لتقديم برنامج رياضي على قناة الأهلي.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ ما زال يفكر في الأمر ولم يحسم وجهته حتى الآن في ظل ارتباطه بعقد مع قناة mbc مصر ولكن عقده سينتهي في ديسمبر المقبل وبالتالي يحق بعدها حسم تقديم برنامج بقناة الأهلي أو صرف النظر عن الأمر.