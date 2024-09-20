السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حريق بعمارة سكنية في العريش

حريق شقة
حريق شقة

أصيب 7 أشخاص في حريق اندلع في شقتين بعمارة سكنية بمدينة العريش، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وأسفر الحريق عن إصابة ياسر محمد حسين ٢٥ سنة أصيب باختناق ومحمود محمد محمود إبراهيم ٤٠ سنة أصيب حروق الدرجة الأولى بالقدمين واليدين 38٪ وأسماء حسام مصطفى ٢٣ سنة أصيب بحروق الدرجة الأولى بالقدمين 36٪ ومحمد محمود محمد ٨ سنوات أصيب اختناق وعبد الله محمود محمد ٦ سنوات أصيب اختناق ورهف محمود محمد ٣ سنوات أصيب اختناق وأسماء أحمد أنور ٢٧ سنة حرق من الدرجه الأولى بالقدمين 36٪


 

انطلاق قافلة "بداية جديدة" بقرية الطويل في شمال سيناء

وكيل صحة شمال سيناء يتابع مؤشرات أداء الفرق الطبية المشاركة في مبادرة "بداية"

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الدفاع المدني لمكان الحريق للسيطرة على الحريق الذي اندلع في شقة بعمارة سكنية وتصاعدت النيران لشقة مجاورة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحماية المدنية تسيطر اسعاف شمال سيناء حريق عمارة سكنية سيناء قوات الحماية المدنية مستشفى العريش العام مدينة العريش

الأكثر قراءة

قناة الأهلي تعلن التعاقد رسميًا مع الإعلامي أحمد شوبير

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

كواليس ساعات التحقيق مع التيجاني بتهمة التحرش بفتاة، وقرار عاجل للنيابة

الأرصاد تعلن تحسن الطقس غدا وانخفاض الحرارة 5 درجات

تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الخريف

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

آمال ماهر تتألق في حفلها باليوم الوطني السعودي بـ "اتقي ربنا فيا" (صور)

منوعات

المزيد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها بالنصر على الاعداء

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية