بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حريق بعمارة سكنية في العريش

أصيب 7 أشخاص في حريق اندلع في شقتين بعمارة سكنية بمدينة العريش، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وأسفر الحريق عن إصابة ياسر محمد حسين ٢٥ سنة أصيب باختناق ومحمود محمد محمود إبراهيم ٤٠ سنة أصيب حروق الدرجة الأولى بالقدمين واليدين 38٪ وأسماء حسام مصطفى ٢٣ سنة أصيب بحروق الدرجة الأولى بالقدمين 36٪ ومحمد محمود محمد ٨ سنوات أصيب اختناق وعبد الله محمود محمد ٦ سنوات أصيب اختناق ورهف محمود محمد ٣ سنوات أصيب اختناق وأسماء أحمد أنور ٢٧ سنة حرق من الدرجه الأولى بالقدمين 36٪





ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الدفاع المدني لمكان الحريق للسيطرة على الحريق الذي اندلع في شقة بعمارة سكنية وتصاعدت النيران لشقة مجاورة لها.