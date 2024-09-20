الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حسان النعماني يعلن اختيار 18 أكاديميا بجامعة سوهاج في قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز ١٨ عضو هيئة تدريس من علماء الجامعة  في مجالات علمية مختلفة، طبقًا لدراسة جامعة ستانفورد، التي أعلنت قائمة بأسماء "أفضل 2٪ من علماء العالم عن مجمل إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية.

وفي هذا الصدد تقدم النعماني بخالص التهنئة لعلماء الجامعة البارزين الذين وردت أسماؤهم في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، مؤكدًا علي ان هذا العدد الكبير يبرهن علي جودة المخرجات البحثية لمنسوبي الجامعة،  يعكس مدى الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس في الفترة الأخيرة للارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد وتأثير الابحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية، وذلك نتيجة لما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.متمنيًا المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.

وأضاف الدكتور عمرو عبد الحميد مسئول النشر العلمي ان بهذه القائمة أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من 167 دولة حول العالم، يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصص اعتمادًا على قاعدة بيانات Scopus.

النعماني يكشف عن الأسماء الفائزة من الجامعة 

وجدير بالذكر ان العلماء الفائزين عددهم ١٨ منهم ١٣ عضو هيئة تدريس من كلية العلوم وهم الدكتور ابراهيم عباس، الدكتوره ليلي عبد الرحمن حمدان، الدكتور زكريا محمد عطية، الدكتور محمود عبد العاطي، الدكتور اسلام محمد الشيخ، الدكتور عبد المعطي محمد عبد الله، الدكتور محمد خيري ابو العلا،الدكتور صدقي محمد محمد، الدكتور محمود عبد العليم الرميلي، الدكتور محمد شاكر ادم، الدكتور محمد اسماعيل، الدكتور علاء ادم  و الدكتور محمد عبد الوهاب والدكتور علي عبده، ومن كلية الهندسة كلًا من الدكتور احمد قاسم، الدكتور محمد عبيد والدكتور خيري السيد، ومن كلية التكنولوجيا والتعليم الدكتور احمد العسقلاني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج العلماء الفائزين النشر العلمي جامعة

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرضت لعدة طعنات، إنقاذ أربعينية توقف قلبها بمستشفى جامعة قناة السويس

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

الزمالك يفوز على الشرطة الكيني 2-1 ويصعد لدور المجموعات بالكونفدرالية (صور)

نتنياهو عن اغتيال قيادات قوة الرضوان بحزب الله: أفعالنا تتحدث عن نفسها

أحدهم باع أثاث بيته، فنانون تخلت عنهم المهنة وعانوا من التجاهل وقلة الأعمال

منوعات

المزيد

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 20 -9-2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها بالنصر على الاعداء

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

المزيد
الجريدة الرسمية