التعليم تنسق مع الأزهر الشريف والصحة لاستقبال العام الدراسي الجديد في الفيوم

التقت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور يحيى فخر الدين مدير الإدارة العامة للسن المدرسى بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، لتفعيل برامج الصحة المدرسية من خلال التعاون الفعال بين إدارات المدارس والفرق الطبية، ووضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب، مع بدء العام الدراسى، وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا - التقزم - السمنة ).

النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية بالمدارس

وشدد مسئول السن المدرسي بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، على ضرورة متابعة نظافة المدارس داخل الفصول الدراسية، والافنية، ودورات المياه، وحجرات الأنشطة، وحول أسوار، والتأكد من توافر جميع التجهيزات التي تساعد علي الاسعافات الأولية، وتوفير الاشتراطات الصحية بمقصف كل مدرسة، والحرص على مطابقة الأغذية الموجودة للاشتراطات الصحية.

لقاء الأزهر الشريف مع إدارة السن المدرسي

وفي السياق، التقى الشيخ محمود حسانين مدير الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، مسئول السن المدرسي، ومسؤولي التأمين الصحي استعدادا للعام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

استعدادات إدارة السن المدرسي بصحة الفيوم

يذكر أن إدارة السن المدرسي، بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، عقدت اجتماعا للعاملين في الصحة المدرسية، بالإدارات الصحية، للتوجيه، بإجراء فحص طبي شامل لتلاميذ المدارس، والمرور الدوري علي المدارس التابعة لهم، والحرص على تدريب المنسقين الصحيين بالمدارس، باعتبارهم همزة الوصل بين التربية والتعليم والأزهر الشريف والصحة، وضرورة عقد ندوات لنشر الوعى الصحى بين جميع العاملين بالمدرسة فيما يخص الأمراض المعدية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة للعاملين والطلاب، وتشكيل اللجنة الصحية بالإدارات التعليمية، والإعداد لانطلاق مبادرة السمنة والتقويم والأنيميا.

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