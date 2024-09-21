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اقتصاد

تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو بالسوق

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور، سجلت أسعار المانجو تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع انتهاء موسم المانجو لعدد من الأصناف الرئيسية؛ وهي السكري والفونس وتيمور والهندي والصديقة وجولك.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار 12 نوعًا، وأبرز التحركات في أسعارها، التي جاءت كالآتي:

  1. تراوح سعر المانجو العويس بين 35 جنيهًا و45 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو الزبدية بين 27 جنيهًا و30 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو بلدي بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  4. تراوح سعر المانجو الفص بين 40 جنيهًا و90 جنيهًا.
  5. تراوح سعر مانجو دبشة، بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  6. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  7. تراوح سعر مانجو سنارة بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  8. تراوح سعر مانجو فجر كلان بين 19 جنيهًا و23 جنيهًا.
  9. تراوح سعر مانجو تومي بين 19 جنيهًا و23 جنيهًا.
  10. تراوح سعر مانجو كنت بين 20 جنيهًا و24 جنيهًا.
  11. تراوح سعر مانجو كيت بين 20 جنيهًا و24 جنيهًا.
  12. تراوح سعر المانجو نعومي من 25 إلى 40 جنيهًا.
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ارتفاع 5 أصناف، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو بالسوق

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ارتفاع العويسي والزبدية، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو

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