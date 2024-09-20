نتنياهو عن اغتيال قيادات قوة الرضوان بحزب الله: أفعالنا تتحدث عن نفسها

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرئيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، فى أول تعليق له على اغتيال قادة قوة الرضوان فى حزب الله، أن "أهدافنا واضحة وأفعالنا تتحدث عن نفسها".

نتنياهو يؤجل سفره إلى نيويورك بعد عملية وحدة الرضوان

من جهة أخرى أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل سفره إلى نيويورك يوما واحدا ويصل إليها الأربعاء بدل الثلاثاء".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق اليوم، عن اغتيال إبراهيم عقيل، القيادي في حزب الله في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال 10 قيادات فى قوة الرضوان

وزعم الجيش الإسرائيلي، اغتيال 10 من كبار قيادات "قوة الرضوان" التابعة لجماعة حزب الله اللبناني، بينهم القائد البارز إبراهيم عقيل.

وذكر جيش الاحتلال، أن هؤلاء القادة كانوا في نفق تحت الأرض عندما استُهدفوا خلال عملية عسكرية دقيقة، مما يوجه ضربة قوية للبنية العسكرية لجماعة حزب الله في الجنوب اللبناني.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكة، عن مسؤول إسرائيلي قوله، أن العملية أدت إلى تصفية كامل القيادة العليا لـ"قوة الرضوان"، التي تضم 20 قائدًا.

قوة الرضوان أبرز وحدات حزب الله للعمليات الخاصة

وتعد قوة الرضوان من أبرز وحدات حزب الله المخصصة للعمليات الخاصة، واستهداف قادتها يمثل ضربة كبيرة للحزب في ظل الأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وعلى خلفية التصعيد الجاري بين إسرائيل وحزب الله، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية إلى المياه الإقليمية في شرق المتوسط.