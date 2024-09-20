بسبب كشك، مسجل خطر يقتحم حي الدقي ورئيسه يحرر محضرا

حرر رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي محضر إثبات حالة ضد مسجل خطر اقتحم الحي وهدد الموظفين بالتعدي عليهم وعلى رئيس الحي إذا لم ينفذ مطلبه بإقامة كشك له بدائرة الحي.

وقال اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي في تصريحات صحفية إن هذا الشخص بدأت مشكلته مع الحي بسبب إصراره الحصول على كشك في منتصف الشارع بالمخالفة للقانون، وأوضح أنه قام باقتحام الحي، مهددًا الموظفين ورئيس الحي إذا لم يستجيبوا لمطالبه.

وأكد رئيس حي الدقي، أن مسجل الخطر أحدث جروحا خطيرة بجسمه خلال قيامه بتشريح نفسه، قبل القبض عليه، موضحًا أنه جرى القبض عليه مع تحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات الحالة.

وكانت قد حدثت حالة من الزعر عندما اقتحم مسجل خطر الباب الرئيسي لحي الدقي، وتم علي الفور ضبطته من قبل قوات قسم شرطة الدقي واصطحابه للقسم.