دينا الرفاعي: شاهندا المغربي مثال مشرف للتحكيم والكرة النسائية في مصر

شاهندا المغربي، أكدت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ان شاهندا المغربي تواصل تشريف الكرة المصرية والتحكيم النسائي المصري على الصعيد العالمي بأداء مقنع وثبات وكفاءة أهلتها لتدير مباراة في المربع الذهبي لكأس العالم للكرة النسائية تحت ٢٠ سنة بين أمريكا وهولندا.

تابعت دينا الرفاعي :دليل دامغ على تطور كبير لابنة منطقة إسكندرية ولأفرع اتحاد الكرة التي تبذل جهودا كبيرة للمساهمة في تطوير اللعبة مع مجلس إدارة الاتحاد.

تابعت الرفاعي أن المسئولية ليست سهلة لكن لدينا عناصر قادرة على تشريف الكرة النسائية دوليا وقاريا ونضع ثقتنا في بناتنا دائما.

شاهندا المغربي، فيتو

شاهندا المغربي تدير مباراة المركز الثالث بمونديال السيدات

شاهندا المغربي، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا وتحت إشراف الأمريكية كاري سيتز مديرة إدارة التحكيم النسائي تعيين طاقم تحكيم لقاء أمريكا وهولندا في تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كولومبيا.

شاهندا المغربي حكم ساحة

مباراة تحديد المركز الثالث تديرها المصرية شاهندا المغربي حكما للساحة ويعاونها كل من المغربية سكينة حمدي مساعد أول والجزائرية أسماء وهاب مساعد ثاني وفنسينشيا امادوم من توجو حكما رابعا وكيم يونج مين من كوريا حكم احتياطي.

موعد مباراة أمريكا وهولندا بمونديال كولومبيا

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم السبت غدا ٢١ سبتمبر الجاري علي ستاد الكامبين بوجوتا العاصمة في تمام الساعة ١٢ بتوقيت القاهرة .