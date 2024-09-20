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رياضة

خالد جلال يدخل بقوة دائرة المرشحين لتدريب الإسماعيلي

خالد جلال، فيتو
خالد جلال، فيتو

الإسماعيلي، تعالت الأصوات داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بتعيين  خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك فى منصب مدرب الدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال فى الموسم الجديد، وذلك بعد فشل التعاقد مع حلمى طولان.

مفاوضات الإسماعيلى مع خالد جلال

ودخل مسئولو الإسماعيلي فى مفاوضات مع خالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، لتولي قيادة الدراويش خلال المرحلة الجارية. 

وكشف مصدر عن أن الإسماعيلي أخطر خالد جلال أنه يعد المُرشح الأبرز فى المدربين المصريين لقيادة الفريق فى الموسم الجديد باعتباره الأقرب فنيا للراحل إيهاب جلال.

الجهاز المعاون لخالد جلال

ومن المقرر أن يصطحب خالد جلال، جهازه المعاون حال الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي وعلى رأسه محمد حمص ومحمد محسن أبوجريشه.

الإسماعيلي يعلن تشكيل لجنة لاختيار جهاز فني جديد

وأعلن النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت. 

وتتكون اللجنة الفنية برئاسة علي أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفي وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة.


يأتي ذلك بعد فشل مفاوضات الإسماعيلى مع حلمى طولان لقيادة الدراويش في الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وتراجع نادي الإسماعيلي عن الاتفاق مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة بشأن توليه القيادة الفنية للدراويش.

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