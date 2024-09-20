التعليم تطالب المديريات بضرورة الصيانة الشاملة للمدارس، ودخول 100 ألف فصل للخدمة على مستوى الجمهورية

العام الدراسي الجديد، شهدت الأعوام السابقة العديد من الحوادث بالتزامن مع بداية كل عام دراسي، بسبب عدم صيانة المدارس بالشكل الأمثل والصحيح، مما أدي إلي وقوع حوادث راح الطلاب ضحايا في عدد منها.

أزمة صيانة المدارس كل عام

وتواجه وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية أزمة صيانة المدارس كل عام، لعدة أسباب منها: ضعف الميزانية، والنمو السكاني السريع الذي يؤدي إلى زيادة الضغط على البنية التحتية للمدارس، وسوء استخدام الطلاب والمدرسين للمرافق.

الانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية

لذلك كان هناك تعليمات مشددة من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بضرورة وجود صيانة شاملة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث شدد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية، واستبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة، وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس، وإجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وفحص المدارس التى مر عليها 15 عاما، بالإضافة لدخول 100 ألف فصل للمدارس العامة علي مستوي الجمهورية.

كما شدد علي مديري المديريات بمتابعة جاهزية وسائل الأمان والإطفاء بالمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، وخزانات المياه التي تحتاج إلي صيانة دورية لها وبعضها يجب استبدالها بخزانات جديدة صالحة للاستخدام، وخطوط مياه الحريق تحتاج إلي صيانة وزيادة ضخ المياه بها حفاظًا علي أمن وسلامة المدارس.

وهناك أيضا استعدادات مكثفة شهدتها مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد في أجواء من الحماس والطموح، تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية.

تحسين الفصول الدراسية والمختبرات والملاعب

وأكد عاطف ابراهيم مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية أنه بعد أشهر من العمل الدؤوب، تمكنت فرق الصيانة والنظافة من إنجاز أعمال التجديد والصيانة اللازمة للمدارس، مما جعلها بيئة تعليمية مثالية تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء، موضحا أنه قد شملت أعمال التجديد تحسين الفصول الدراسية والمختبرات والملاعب، وتوفير الأثاث والمعدات التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة والصحة والسلامة.

وأضاف مدير الادارة التعليمية أن العمل كان يجري على قدم وساق للانتهاء من أعمال صيانة المرافق قبل بدء العام الدراسي، لافتا الى أنه يتم عمل صيانات دورية للمرافق بكل مدرسة للحفاظ على امن وسلامة وراحة الطلاب، وفي احتفال بهيج، تم رفع علم مصر خفاقًا في سماء مدارس الجيزة، ليكون رمزًا للفخر والانتماء للوطن، ودافعًا للطلاب لتحقيق المزيد من الإنجازات.

ووجه مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية رسالة إلى الطلاب قائلا: "نحن على أعتاب عام دراسي جديد مليء بالأمل والتحديات، ونتطلع إلى رؤيتكم متفوقين ومبدعين، استغلوا هذه الفرصة الذهبية واغتنموا كل لحظة من وقتكم في التعلم والمعرفة، وكونوا قدوة حسنة في كل مكان، واحملوا راية مصر عاليًا".