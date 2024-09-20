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محافظات

حملات نظافة بشوارع الأقصر قبل بدء العام الدراسي غدا (صور)

حملات نظافة بشوارع
حملات نظافة بشوارع الأقصر

شن مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة مكبرة بمحيط المدارس داخل نطاق مدينة الأقصر، فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بشن حملات نظافة مكبرة في محيط المدارس، وذلك في ضوء الاستعدادات والتجهيزات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024- 2025.

العام الدراسي الجديد بالأقصر 

وأوضح الدكتور علي الشرابي أنه تم إطلاق حملات نظافة فى مختلف المدارس لرفع كفاءتها قبيل بدء العام الدراسي الجديد والمقرر إنطلاقها يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024.


وأكد أنه شملت تلك الحملات المكثفة، العمل على رفع تراكمات القمامة وقص وتهذيب الأشجار ورفع ناتج القص أول بأول بمحيط المدارس فضلًا عن الإهتمام برفع تراكمات القمامة والمخلفات أولًا بأول من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة مستوي الإنارة.

ومن جانبه وجه المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر  رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والمدن ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين وإزالة الاشغالات بالشوارع الرئيسية خاصة في محيط المدارس تزامنا مع بدء الفصل الدراسى الأول، وفي إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

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