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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19- 09- 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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تصل  الموجة الحارة ذروتها، اليوم، حيث يسود طقس شديد الحرارة  نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الجمعة 20-9-2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا الجمعة 20-9-2024 بمحافظة البحيرة

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى:  25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:28

 
 

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الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم

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