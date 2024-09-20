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ثقافة وفنون

خلافات بين رياض الخولي ومصطفى شعبان في حكيم باشا

رياض الخولي، فيتو
رياض الخولي، فيتو

تبدأ أسرة مسلسل حكيم باشا تصوير أول مشاهد العمل خلال شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يكون التصوير في أحد الديكورات الأساسية للعمل.

شخصية رياض الخولي في مسلسل حكيم باشا

ويلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفي شعبان، ويدخل في خلافات معه خلال أحداث العمل.

ويقوم صناع مسلسل حكيم باشا ببناء ديكورات جديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدًا لتصوير بعض مشاهد العمل بها.

وقرر المخرج أحمد خالد موسي تجهيز أكبر عدد من الديكورات اللازمة للعمل للتصوير بها، لتكون جاهزة عند بداية التصوير.

تدريب مصطفى شعبان على اللهجة الصعيدية

وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب علي اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولي التي يخوض فيها مصطفي شعبان الأعمال الصعيدية.

ومن المقرر أن تلعب أمامه دور البطولة النسائية الفنانة سهر الصايغ، ويتم التعاقد حاليا مع عدد من النجوم منهم الفنانة سوسن بدر والفنان رياض الخولي، والعمل من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الشواف.

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