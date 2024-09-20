الأهلي يفوز على دلفي 42 -21 في افتتاحية دوري المحترفين لكرة اليد

كرة اليد، فاز النادي الأهلي رجال لكرة اليد على دلفي بنتيجة 42-21 اليوم الجمعة ضمن منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2024/ 2025، والمقام بمشاركة 14 فريقا.

وتقدم النادي الأهلي على دلفي في الشوط الأول بنتيجة 17-12، ثم في الشوط الثاني أصبحت 25- 9 لتصبح النتيجة 42-21 ويحقق فوزه الأول في الموسم الجديد.

وتأتي باقي مواجهات اليوم بعد فوز الأهلي علي دلفي علي النحو التالي:

الزمالك × المعادي - 6 مساء | صالة الزمالك

سموحة × القناة - 6 مساء

الزهور × الطيران - 6 مساء

الجزيرة × سبورتنج - 8 مساء

أصحاب الجياد × طلائع الجيش - 8 مساء

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة هليوبوليس مع البنك الأهلي، بسبب مشاركة الأخير في منافسات البطولة العربية.

وانتهت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة اليد من كافة الترتيبات اللازمة قبل انطلاق الموسم الجديد، برئاسة سعيد عبد المنعم، وعضوية: أشرف خلاف – هالة زكي – كريم حسين – خالد صالح – مجدي عصمت – كريم حسن، والسكرتارية: عواطف السيد – وائل سلامة.

جدير بالذكر أن الأهلي هو بطل الموسم الماضي من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، بينما توج سبورتنج بلقب كأس مصر.