كرة اليد، منتخب الشباب يواجه بوروندي في البطولة الإفريقية اليوم

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد عبد السلام المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب بوروندي اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في تونس.

وكان المنتخب قد حقق الفوز أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات الجزائر وبوروندي وغينيا وتضم المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا منتخبات تونس وليبيا وكينيا والمغرب.