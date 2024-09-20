الجمعة 20 سبتمبر 2024
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اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حالة من الاستقرار مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، في البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية.

وترصد فيتو، أولا بأول حركة الـدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

البنك المركزى - فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي، حوالي 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

بنك مصر - فيتو 

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. 

البنك الاهلى - فيتو 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار قابل الجنيه في البنك الأهلي  حوالي 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. 

 

البنك التجارى - فيتو 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  حوالي 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.  

 

 

بنك قطر - فيتو 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر اليوم حوالي 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. 

 

كريدى اجريكول - فيتو 

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك كريدي أجريكول حوالي 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع. 

 

 

 

ماذا تعرف عن الدولار الأمريكي؟ عملة الاحتياط الأساسية للدول

الدولار الأمريكي هو أقرب شيء لأن يكون عملة عالمية فهو طريقة الدفع المفضلة للمعاملات الدولية أكثر من أي عملة أخرى وهو عملة الاحتياط الأساسية للدول في شتى أنحاء العالم، ويعتمد المستثمرون على الدولار والأصول المقومة به، مثل سندات الخزانة الأمريكية لتكون من بين أفضل سبل ادخار الثروة، سواءً في أوقات الرخاء أو الشدة.

يذكر أن الأصول المقومة بـ العملة الأمريكية وفيرة للغاية لدرجة أنها من بين أكثر الأصول "سيولةً" في العالم؛ ما يعني أنه يمكن شراؤها وبيعها بسهولة.

 

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