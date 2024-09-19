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محافظات

مبادرة بداية جديدة ..توزيع 5 أجهزة على عرائس بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء،
محافظ شمال سيناء، فيتو

 ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان، قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، يرافقه سعدية محمود، الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات الأهلية والتنمية، بتوزيع 5 أجهزة عرائس من الأولى بالرعاية.

 

ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “بداية ” توزيع 5 أجهزة عرائس بشمال سيناء

 وأكد المحافظ على أن أضلاع الاقتصاد هي العمل الحكومي والقطاع الخاص والعمل المجتمعي، وأن توزيع أجهزة العرائس يأتي ضمن العمل المجتمعي، والذي يؤدي إلى استقرار المجتمع ووصول كل الاحتياجات إلى مستحقيها ليكون هناك توازن بين المخصصات الكبري الذي خصصتها الدولة لشمال سيناء والتي بلغت أكثر من 700 مليار جنيه والمواطن المستحق الذي عاني خلال الفترة الماضية.

 من جانبها قالت سعدية محمود إن السيد رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان، مشيرة إلى قيام المؤسسة برعاية الأسر الأولى بالرعاية اجتماعيا واقتصاديا فضلا عن التمكين الاقتصادي لهذه الأسر.

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