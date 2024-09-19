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محافظات

الكشف على 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بشمال سيناء

القافلة الطبية، فيتو
القافلة الطبية، فيتو

 أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء توقيع الكشف الطبى على  ٧٩٤ مريضًا بحي  الكرامة، وذلك  ضمن فعاليات أول قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية "بداية".

 

توقيع الكشف على 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة في اليوم الثاني 

وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة تضمنت عيادات (  باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، نسا وتنظيم أسرة - عظام.) إلى جانب فريق المبادرة، والتثقيف الصحي.

 

وأشار الدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل أنه تم إجراء  تحاليل طبية مختلفًا للمرضى فضلًا عن عدد من الفحوصات  للمرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم.


وأوضح الدكتور حسانين  عن استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة.

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