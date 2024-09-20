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محافظات

بدء تشغيل مجمع المواقف الجديد بحي غرب سوهاج

بدء تشغيل مجمع المواقف
بدء تشغيل مجمع المواقف الجديد أعلى المفيض بحي غرب سوهاج

قام الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ، سوهاج اليوم، بمتابعة بدء تشغيل مجمع المواقف الجديد أعلى مفيض ترعة نجع حمادى بنطاق حى غرب سوهاج، بحضور اللواء ياسر اللبودى مساعد مدير الأمن، والعميد محمد عبد العزيز قائد مرور سوهاج، والعقيد حمدي أبو رية رئيس مباحث المرور، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وذلك فى إطار توجهات الدولة، ورؤية القيادة السياسية بضرورة إنشاء مواقف وأسواق حضارية جديدة، والقضاء على العشوائيات.

بدء تشغيل مجمع المواقف الجديد أعلى المفيض بحي غرب سوهاج

وأوضح نائب المحافظ أن المواقف التي تم نقلها لمجمع المواقف الجديد هي مواقف " البلينا، وجرجا، والعسيرات، والمنشاه، وأولاد سلامة"، مشيرا إلى تطوير ورفع كفاءة المنطقة بالكامل لخدمة المواطنين، حيث تم رصف وتمهيد جميع الطرق المؤدية إلى الموقف الجديد، ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة، وتركيب لافتات حضارية جديدة تشير إلى موقع كل موقف داخل المجمع، والتعريفة الخاصة به.

 

وأشار نائب المحافظ إلى تشغيل خط سرفيس من موقع الموقف القديم إلى مجمع المواقف الجديد للتيسير على المواطنين، وتسهيل الوصول إلى الموقف.

والتقى نائب المحافظ عدد من الركاب والسائقين، الذين أبدوا سعادتهم بالموقف الحضارى الجديد، كما اطمأن على الإلتزام بالتعريفة المقررة، ووضع ملصقات بالتعريفة المقررة على جميع السيارات، موجها بسرعة تشغيل الكافيتريا، والمحلات الموجودة بالمجمع لخدمة المواطنين المترددين على الموقف.

 

تضمنت جولة نائب المحافظ ومرافقيه أيضا تفقد موقع الموقف القديم الذى تم نقله لبحث الاستغلال الأمثل للموقع القديم، واستغلاله فى مشروع خدمي يعود بالنفع على المواطنين.

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