حريق داخل منزل وانهيار أجزاء منه بالبدرشين

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة البدرشين، فيما أصيب ربة منزل نتيجة النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز البدرشين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وكشف الفحص الأولى بأن أثناء قيام ربة منزل بإعداد وجبة الإفطار تطايرت ألسنة اللهب ونشبت فى المنزل مما أسفر عن إصابة سيدة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كما أسفر الحريق عن سقوط جزء من سقف المنزل الخشبي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.