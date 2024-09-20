الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق داخل منزل وانهيار أجزاء منه بالبدرشين

حريق منزل
حريق منزل

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة البدرشين، فيما أصيب ربة منزل نتيجة النيران.

القبض على عصابة السطو المسلح بالعمرانية

ضبط مرتكبى واقعة التعدى على صاحب قاعة أفراح بالفيوم

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد  بنشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز البدرشين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وكشف الفحص الأولى بأن أثناء قيام ربة منزل بإعداد وجبة الإفطار تطايرت ألسنة اللهب ونشبت فى المنزل مما أسفر عن إصابة سيدة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كما أسفر الحريق عن سقوط جزء من سقف المنزل الخشبي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحماية المدنية الأجهزة الأمنية النيابة العامة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

القبض على عصابة السطو المسلح بالعمرانية

ضبط مرتكبى واقعة التعدى على صاحب قاعة أفراح بالفيوم

ضبط سائق تحرش بسيدة أجنبية بأحد شوارع المعادى

إعلان على الفيس بوك يقود الأمن لضبط مسجل خطر بالقليوبية

ضبط 87 سلاحا ناريا و18 قضية مخدرات خلال حملة بأسيوط وأسوان

ضبط 69 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 8 ملايين جنيه

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية في حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

استهدفه الاحتلال في غارة على لبنان، من هو إبراهيم عقيل المتهم بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت؟

صلاح التيجاني خلال التحقيقات: خديجة تنتقم مني بسبب رفض ابني الزواج منها

بيرسي تاو يصدم كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

نجم الإسماعيلي يظهر بـ تيشيرت يحمل صورة إيهاب جلال

السيناريوهات المتوقعة لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

الانتخابات الأمريكية، خطأ فادح من كامالا هاريس خلال مقابلتها مع أوبرا (فيديو)

صلاح عبدالله: أتمنى رصد الحالات المشابهة لأحمد عزمي وتقديمها للمخرجين

ads

منوعات

المزيد

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

من هم الزبانية، وما علاقتهم بأبي جهل؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية