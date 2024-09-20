ضبط مرتكبى واقعة التعدى على صاحب قاعة أفراح بالفيوم

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على أحد الأشخاص بالفيوم وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية.

تلقى مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بلاغا من (مالك قاعة أفراح- مُقيم بدائرة المركز "مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") بقيام (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بالتعدى عليه وإحداث إصابته حال تواجده رفقة (زوجته "لها معلومات جنائية" وشقيقتها "زوجة أحد العاطلين" ) وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وكذا الاستيلاء على (سيارته الملاكى- هاتفه المحمول - عقد زواجه العرفى).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط مرتكبى الواقعة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية ومالية بينهم، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.