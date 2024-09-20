الجمعة 20 سبتمبر 2024
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حوادث

القبض على عصابة السطو المسلح بالعمرانية

سرقة مسكن أجنبى واحتجازه
سرقة مسكن أجنبى واحتجازه مع أسرته

 نجح قطاع الأمن العام، من ضبط عصابة السطو المسلح على أجنبي واحتجازه مع أسرته داخل مسكنه لسرقة أمواله ومشغولات ذهبية بمنطقة العمرانية.

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مُقيم بدائرة القسم) بحضور ثلاثة أشخاص يزعم أحدهم أنه عامل بمحل مواد غذائية يتعامل معه وطلب منه سداد ثمن بعض المواد الغذائية سبق تحصله عليها من المحل، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته واحتجازه وباقى أفراد أسرته داخل إحدى غرف الشقة محل إقامته والاستيلاء على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مصوغات ذهبية - هاتف محمول) كرهًا عنه.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – جزء من " المبالغ المالية – المشغولات الذهبية "  المستولى عليها – هاتف محمول ).

 

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل مصوغات ذهبية- مُقيم بدائرة مركز نبروه بالدقهلية "ضُبط") وبحوزته المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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عصابة السطو المسلح قسم شرطة العمرانية قطاع الأمن العام مديرية أمن الجيزة

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