الجمعة 20 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

مختارات من الأوبرات والباليهات العالمية مع أوركسترا أوبرا القاهرة على المسرح الكبير

أوركسترا أوبرا القاهرة،
أوركسترا أوبرا القاهرة، فيتو

 نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفل افتتاح موسم أوركسترا أوبرا القاهرة الجديد على خشبة المسرح الكبير  تحت قيادة المايسترو محمد سعد باشا، حيث أبدع الأوركسترا في تقديم مختارات من أشهر المؤلفات العالمية، بمصاحبة كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا، ليشكلوا معًا سيمفونية إبداعية أسرت  قلوب الحضور.

أوركسترا أوبرا القاهرة

وتضمن الحفل " واحدة من أروع  القطع الكلاسيكية وهى "كارمينا بورانا" للمؤلف الألمانى كارل أورف، التي تميزت بقوتها التعبيرية وإيقاعاتها الخلابة، موكب احمس لـ جمال عبد الرحيم  برونق أنغامه البديعة، ،الأميرة الغجرية  لـ ايميرك  كالمان حيث أظهر الأوركسترا براعة مذهلة في تجسيد التفاصيل الموسيقية لهذا العمل،حلاق إشبيلية" لـ روسيني العرض الكوميدي الخالد "،  شمشون ودليلة"لـ كامي سان صانس  دراما العشق والتضحية  "، كابريتشيو اسبانية لـ كورساكوف،رقصات من استانسيا لـ  البيرتو جينا ستيرا ".

وقد زين هذه الأمسية المبهرة بأدائهم الرائع كل من السوبرانو منى رفلة، الميتزو سوبرانو چولي فيظي، والباريتون خالد سمير، الذين أضفوا بلمساتهم الصوتية الفريدة بريقًا خاصًا على الحفل.
مَثَل الحفل فرصة استثنائية لكل عشاق الفنون العالمية ويأتى ضمن أهداف دار الأوبرا المصرية  في نشر الفنون الرفيعة وتنمية الذوق الفني بما يعزز  جسور التواصل الثقافي مع مختلف دول العالم.


يُذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة، الذي تأسس في عام ١٩٩٤، استطاع على مدار السنوات أن يلعب دورًا محوريًا في إثراء المشهد الموسيقي في مصر. ورافق الأوركسترا العديد من العروض الشهيرة لفرقة باليه أوبرا القاهرة، فضلًا عن تعاونه مع فرقة باليه البولشوي الروسية الشهيرة خلال زيارتها لدار الأوبرا المصرية إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة  كما قدم سلسلة من الحفلات السيمفونية  تحت عنوان "الموسيقى للجميع"، التى لاقت نجاحًا كبيرًا وأسهمت في نشر الثقافة الموسيقية بين مختلف فئات المجتمع،قام بجولات فنية فى العديد من دول العالم.

 

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الدكتورة لمياء زايد اوركسترا اوبرا القاهرة أوبرا القاهرة كارمينا بورانا فرقة اوبرا القاهرة

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