جنون الشهرة.. حكاية 8 فتيات أغرتهن أموال التيك توك.. حنين حسام ومودة الأدهم «بالقائمة».. وآخرهن «كائن النوتيلا»

يطالب العديد من المتخصصين بغلق برنامج التيك توك بعد انتشار العديد من القنوات التي تدعو إلى مخالفة الآداب العامة وبعضها ينشر الفسق والفجور، وتوجيه الاتهامات للعديد من التيك توكر الذين تورطوا في القضايا ومنهم حنين حسام ومودة الأدهم في القضية التي عرفت بـ"فتيات التيك توك" وآخرهن القبض على التيك توكير الشهيرة بـ كائن النوتيلا.

القبض على "كائن النوتيلا" لنشرها محتوى "إباحي"

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على التيك توكر الشهيرة سهيلة، صاحبة حساب "كائن النوتيلا"، بعد بثها محتوى "مخالفا" على حساباتها الشخصية.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن "التيك توكر" الشهيرة سهيلة، بثت عبر حساباتها الشخصية محتوى مخالفا.

ولفتت إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

وذكرت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض في وقت سابق، على "تيك توكر" شهير يدعى ليلى لاتهامه بنشر فيديوهات ومقاطع مخلة ولايفات إباحية تدعو للمثلية الجنسية بمنطقة الهرم.

وأظهرت التحريات أن “التيك توكر ليلى” شاب واسمه الحقيقي محمود، استغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات ومقاطع مخلة ولايفات إباحية تدعو للمثلية الجنسية.

القبض على "صوفيا لورين" في أحد النوادي الليلية

وألقت أجهزة الأمنية القبض على الراقصة الشهيرة و"التيك توكر" المدعوة "صوفيا لورين" في أحد النوادي الليلية بالعجوزة في محافظة الجيزة.

ورصدت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فيديوهات خليعة ومنافية للآداب العامة لها، تستعرض من خلالها أجزاء حساسة من جسدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتها أمام رجال المباحث، اعترفت "صوفيا لورين" بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال ذلك.

حنين حسام السن 19 سنة وحكم عليها بالسجن 10 سنوات

بداية أزمة حنين حسام إحدى فتيات تيك توك كانت مع نشر مقطع فيديو على «تيك توك» تطلب فيه من الفتيات إنشاء حسابات على «تيك توك»، وفتح الكاميرا والدردشة «لايف» مع بعض المستخدمين، ووعدتهن بالحصول على مقابل مادي قدره 36 دولارا ويصل إلى 3 آلاف دولار، وفقا لحجم التفاعل مع فيديوهاتهن، وهو ما أثار الرأى العام ضدها، حيث قدم البعض بلاغات ضدها وتم القبض عليها وتقديمها للمحاكمة التي عاقبتها بعشر سنوات سجن.

مودة الأدهم السن 22 سنة وحكم عليها 6 سنوات

تصدر اسم مودة الأدهم محرك البحث جوجل في الفترة الأخيرة، بعد صدور حكم ضدها بـ 6 سنوات سجن، بسبب الفيديوهات التي تنشرها على تيك توك وتظهر فيها بملابس جريئة، وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليها واتهمتها بالتعدي على المبادئ والقيم المجتمعية، عن طريق حسابها على تيك توك، وخلال التحقيقات اعترفت «مودة» بالتهم الموجهة إليها وبررت ذلك بحاجتها للمال.

ريناد عماد أو منة الله عماد

اسم الشهرة ريناد عماد إحدى فتيات تيك توك ولكن اسمها الحقيقي منة الله عماد، وجهت لها النيابة تهم تقديم فيديوهات خادشة للحياء وتم القبض عليها أثناء وجودها في كافيه بمنطقة الدقي، واعترفت بممارسة الدعارة بمقابل مادي، وقالت في التحقيقات إنها تقوم بالترويج لبعض شركات تسويق الملابس والأحذية، ومنذ أيام عاقبتها المحكمة الإقتصادية بالحبس 3 سنوات.

شيري هانم وابنتها زمردة صدر الحكم 5 سنوات

بسبب ممارستها أعمال مخلة بالآداب العامة، تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من القبض على شريفة رفعت المعروفة إعلاميا باسم «شيري هانم» وابنتها نورا هشام وشهرتها «زمردة»، إحدى فتيات تيك توك تهمة خدش الحياء العام، وانتهاك حرمة الحياة المواطنين بنشرهما فيديوهات تتضمن اغراء بالدعارة وممارسة الرذيلة وتسهيلها.

ويتابع قناة شيرى هانم على تيك توك أكثر من 90 ألف متابع، وكان آخر فيديو عن علاقة الرجل والمرأة تحت عنوان «موعدكيش أنه مايسبكيش بسهولة».

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بسجن شيري هانم وابنتها زمردة 5 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم المجتمع، والتحريض على ممارسة الدعارة.

منار سامي السن 30 سنة وحكم عليها 3 سنوات

وتواجه منار سامي إحدي فتيات تيك توك ابنة محافظة كفر الشيخ، تهم تقديم فيديوهات خادشة للحياء تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة، وذلك من خلال حسابيها على موقعي إنستجرام وتيك توك، وبعد القبض عليها أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وقدمت استئنافا على الحكم.

هدير الهادي السن 23 سنة وحكم عامين

بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على هدير الهادى إحدي فتيات تيك توك في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، وجهت لها النيابة تهمة تقديم محتوى مخل بالآداب العامة على «تيك توك»، ويحرض الفتيات على ممارسة الفسق والفجور، وقضت المحكمة بحبسها عامين وتغريمها 100 ألف جنيه.

بعد القبض على حنين حسام وعدد من فتيات تيك توك تواصل الأجهزة الأمنية مطاردة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

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