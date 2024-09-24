وزارة الشباب والرياضة تنهي إجراءات سفر لاعب رفع الأثقال

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قد وجه بتذليل إجراءات سفر اللاعب عبد الرحمن يونس لخوض منافسات بطولة العالم لرفع الاثقال بإسبانيا.

وتوج البطل عبد الرحمن محمد يونس لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال بثلاث ميداليات متنوعة في منافسات وزن 81 كجم ببطولة العالم تحت 20 سنة التي تستضيفها مدينة ليون الإسبانية وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.

جوائز عبد الرحمن يونس

وتمكن عبد الرحمن يونس من تحقيق الميدالية الذهبية في الخطف، والميدالية البرونزية للكلين والنتر، والميدالية الفضية المجموع، وذلك برفع مجموع قدره 350 كجم.

ووجه رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تدخله، والتوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات.

وبذلك يرتفع رصيد ميداليات المنتخب المصري إلى 4 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونز، بعد سفره وتدخل الوزارة لإنهاء كافة الإجراءات.