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أخبار مصر

بعد زيادة شرائح الكهرباء، 4 أخطاء في التعامل مع الثلاجة ترفع فاتورة الاستهلاك

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

 يبحث عدد كبير من المواطنين عن بعض السبل والإجراءات التي يمكن من خلالها التوفير في الاستهلاك الشهري للكهرباء، خاصة بعد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء.

خطوات الترشيد في استهلاك الكهرباء للثلاجات 

 وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين للاستخدام الأمثل للثلاجة الكهربائية لترشيد الاستهلاك الشهري في فاتورة الكهرباء، وهي كالتالي: 

  • الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن داخل الثلاجة.
  • عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتى يبرد.
  • يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.
  • ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

 

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي

 يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

  • الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا
  • الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا
  • الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا
  • الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا
  • الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه
  • الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه

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