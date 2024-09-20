حجم الزيادة في أسعار الذهب منذ تخفيض نسبة الفائدة الأمريكية

ارتفع جرام الذهب خلال الأيام الماضية، ومنذ تخفيض نسبة الفائدة الأمريكية خلال اجتماع البنك الفيدرالي الماضي بقيمة 55 جنيها في الجرام الواحد.

وجاءت الزيادة في سعر الذهب مدعومة بخفض الفائدة الأمريكية، وكذلك خفض الفوائد في أغلب دول الخليج مثل الإمارات والسعودية.

وجاءت أسعار جميع الأعيرة الذهبية اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4040 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3535 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3030 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28280 جنيهًا.

ووفقا للبيان المرسل من شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الجمعة، الذي يرصد حركة المعدن الأصفر في البورصة، فقد شهد الذهب قفزة جديدة، وارتفع فوق حاجز الـ ٢٦١٠ دولارات قبل أن يعاود الهبوط ليتأرجح ما بين ٢٦٠٧، ٢٦٠٩ دولارات للأوقية، وذلك بعد أن حافظ أمس على مستواه تحت مستوى ٢٦٠٠ دولار للأوقية، حيث أغلق أمس عند مستوى ٢٦٨٩ دولارا للأوقية، ليعود للارتفاع مع صباح اليوم.

مما أدى إلى رفع سعر الذهب في السوق المحلي إلى 3530 جنيها للجرام عيار 21.

وتتابع شعبة الذهب تطورات السوق العالمي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة ٥٠ نقطة أساس، مع توقعات باستمرار الخفض حتى نهاية العام بقيمة 50 نقطة أخرى على مراحل أثناء اجتماعات الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من 2024، مما دفع أسعار الذهب لمزيد من الارتفاع في خلال الأيام الماضية.