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أخبار مصر

توزيع أكثر من ألف حقيبة مدرسية على أسر تكافل وكرامة بالقاهرة

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو

 قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عقب صلاة الجمعة اليوم، بتوزيع أكثر من ١٠٠٠ حقيبة مدرسية تحتوي على الأدوات المكتبية لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمحافظة القاهرة. 

وأكد محافظ القاهرة أن إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى تستمر لمدة ١٠٠ يوم تحت رعاية وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد حرص القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة على بناء الإنسان المصرى، والتنمية البشرية بهدف بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

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وأكد محافظ القاهرة توفير كافة الإمكانيات بمحافظة القاهرة لتنفيذ المبادرة وضمان وصولها لكافة المستهدفين منها لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى تكاتف الجهود بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.

 

بداية جديدة لبناء الإنسان 

 وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تركز على التعاون المشترك بين الجهات والوزارات المختلفة التي تعمل على مساعدة ودعم وبناء شخصية الإنسان المصري بمختلف مراحل عمره،لتقديم مواطن يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.

وشهد الحفل أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، اللواء  يحيى الأدغم السكرتير العام، سامح فهيم مدير مديرية  التضامن الاجتماعى، اللواء طارق البحيري رئيس حي المعادي، عز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

 

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أسر تكافل وكرامة الاسر الاولي بالرعاية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان برنامج تكافل وكرامة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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