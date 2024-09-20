وزير البترول يبحث مع مسئولى إيني الإيطالية خطط تطوير الحقول بالبحر المتوسط

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر جازتك العالمي للطاقة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، مع جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية بحضور المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد رضوان، مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

تنفيذ خطط التنمية والإنتاج وزيادة الاستكشافات لتلبية احتياجات السوق المحلي

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل الإسراع بتنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول واكتشافات الغاز والزيت الخام لتأمين الاحتياجات المحلية، كما بحثا خلاله تطوير حقول الشركة الإيطالية بمنطقة شرق البحر المتوسط بما في ذلك آخر مستجدات ربط حقل كرونوس في قبرص للغاز الطبيعي بالتسهيلات المصرية علي ساحل البحر المتوسط وإعادة نقل الغاز بعد ذلك الي الاسواق الخارجية، وهو ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لنقل وتجارة الطاقة.

تطوير مصنع إسالة الغاز بدمياط

كما تطرق اللقاء إلى التعاون والشراكة الجارية بين الجانبين في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط، والتي يتم تشغيلها من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة ايني.

وأشار المهندس كريم بدوي خلال اللقاء إلى اهمية الاستفادة في مجال الإنتاج من حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة لتشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية.

كما أكد الوزير أهمية دعم التعاون مع شركة إيني الايطالية في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة وخفض الكربون من مواقع البترول والغاز.

ومن جانبه اكد جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني اهمية الجهود المستمرة لدعم التعاون في مجال الطاقة مع مصر ، وتعزيز الروابط القوية التي تجمع الجانبين في هذا القطاع الحيوي.