الأزهر ينهى استعداداته لبدء العام الدراسي الجديد، تعليمات مشددة من قطاع المعاهد للمناطق، حسم الجدل حول تغييرات المناهج، وحقيقة تأجيل الدراسة في رياض الأطفال

انهى قطاع المعاهد الأزهرية استعدادته لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، غدًا السبت وذلك في المعاهد التي تعمل بنظام الفترتين، على ان تنظم الدراسة في المعاهد على مستوى الجمهورية يوم الأحد القادم.

من جانبه اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الخميس، بشيوخ المعاهد الجدد بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة استعدادات المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية قبل بداية العام الدراسي الجديد

وخلال اللقاء، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الإسراع في تجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية مريحة من حيث جاهزية الفصول ونظافتها، حفاظًا على سلامة الطلاب.

كما أكد أهمية متابعة وصول الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب بشكل فوري، مع الالتزام الكامل بتعليمات القطاع بشأن بدء العام الدراسي الجديد وإتمام كافة الاستعدادات المطلوبة، معربًا عن أمله في أن يكون العام الدراسي الجديد ناجحًا ومثمرًا، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق

أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، عن حزمة من التعديلات الجديدة على المناهج والمواد الدراسية بصفوف المرحلة الثانوية، بالمعاهد العادية والنموذجية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بهدف رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات، ومواكبة المستجدات الحديثة في المناهج التعليمية.



التعديلات الخاصة بمناهج المعاهد الأزهرية للقسم الأدبي

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن التعديلات على المواد المقررة بالقسم الأدبي جاءت كما يلي: ”تُدرَّس مادة اللغة الفرنسية في الصفوف الثانوية الثلاثة دون أن تُضاف إلى المجموع الكلي، لكنها تُعد مادة نجاح ورسوب. أما مادة الجغرافيا، فلا تُدرَّس في الصف الأول الثانوي، بينما تُدرَّس في الصفين الثاني والثالث وتُحتسب ضمن المجموع.

وبالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، فهي مقررة على الصف الثاني الثانوي لهذا العام فقط وتُضاف إلى المجموع. كما تم إدراج مادة الإحصاء ضمن مقررات الصف الثالث الثانوي“.

تعديل مناهج الأزهر للقسم العلمي

وفيما يتعلق بالقسم العلمي، أوضح الشيخ عبد الغني، أن التعديلات الجديدة تمثلت في: "دمج مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء في الصف الأول الثانوي في مادة واحدة تحت مسمى «العلوم المتكاملة»، وتُخصص لها أربع حصص أسبوعيًا. أما في الصفين الثاني والثالث الثانوي، فتبقى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء كما هي دون تغيير.

وبيّن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه لا يوجد أي تعديلات في المواد في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما لا يوجد أي تعديلات على المواد الشرعية والعربية بالمرحلة الثانوية، لافتًا أن التعديلات التي تمت على بعض المواد الثقافية هذا العام جاءت للتخفيف على الطلاب ولإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة والتي تتطلب تدريس مواد بعينها.

من جانبه كشف مصدر داخل قطاع المعاهد الأزهرية حقيقة إصدار قرار بتأجيل الدراسة في صفوف رياض الأطفال لمدة أسبوع.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة خطاب يفيد بموافقة قطاع المعاهد الأزهرية على مذكرة منطقة قنا الأزهرية، بتأجيل الدراسة لمرحلة رياض الأطفال لمدة أسبوع لتبدأ من يوم السبت الموافق 2024/9/28، وذلك نظرًا للزحام الشديد.

حقيقة تأجيل الدراسة في المعاهد الأزهرية



وأضاف المصدر لـ "فيتو" ان القطاع لم يصدر أي قرار بشأن تأجيل الدراسة لصفوف رياضة الأطفال، مشيرًا إلي أن الأمر يأتي في إطار التنظيم الداخلي للمناطق الأزهرية.

وأوضح أن المناطق الأزهرية لها حرية الأختيار في إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم أوقات دخول أو خروج الطلاب بما يضمن سلاسة سير العلمية التعليمية ولا يؤثر على حياة الطلاب.

العام الدراسي الجديد في قطاع المعاهد الأزهرية

وفي سياق متصل يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لبدء العام الدراسى الجديد 2024-2025، الأسبوع المقبل، ووجه القطاع عدد من التعليمات لشيوخ المعاهد الأزهرية، لضمان سير العملية التعليمية فى هدوء، ومنها التواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المعهد وخلوه من المصارف ومجارى السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق، والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المعهد، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المعاهد من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات.

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