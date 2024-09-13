ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

حدد قطاع المعاهد الأزهرية المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، وجاءت كالتالي:

1 - رياض الأطفال KG2 أو KG1 عادى 66.85. + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية.

2 - الصف الأول الابتدائي الازهري 67.35 + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية

3 - الصف الثاني الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي 67.35 فقط لا غير .



مصاريف المرحلة الإعدادية في المعاهد الأزهرية



4- الصف الأول الإعدادي 77.35 + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية.

5 - الصف الثاني والصف الثالث الاعدادي 77.35 فقط لا غير.



مصاريف المرحلة الثانوية في المعاهد الأزهرية



6 - الصف الأول الثانوي 90.35 + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية.

7- الصف الثاني والصف الثالث الثانوي الأزهري 90.35 فقط



10 جنيهات لكارنيه التأمين الصحي من جميع الصفوف بمعرفة الزائرة الصحية.