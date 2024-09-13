ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد
حدد قطاع المعاهد الأزهرية المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، وجاءت كالتالي:
1 - رياض الأطفال KG2 أو KG1 عادى 66.85. + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية.
2 - الصف الأول الابتدائي الازهري 67.35 + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية
3 - الصف الثاني الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي 67.35 فقط لا غير .
مصاريف المرحلة الإعدادية في المعاهد الأزهرية
4- الصف الأول الإعدادي 77.35 + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية.
5 - الصف الثاني والصف الثالث الاعدادي 77.35 فقط لا غير.
مصاريف المرحلة الثانوية في المعاهد الأزهرية
6 - الصف الأول الثانوي 90.35 + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية.
7- الصف الثاني والصف الثالث الثانوي الأزهري 90.35 فقط
10 جنيهات لكارنيه التأمين الصحي من جميع الصفوف بمعرفة الزائرة الصحية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.