الجمعة 13 سبتمبر 2024
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ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
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حدد قطاع المعاهد الأزهرية المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، وجاءت كالتالي: 

1 - رياض الأطفال KG2 أو KG1 عادى 66.85. + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية.          
2 - الصف الأول الابتدائي الازهري  67.35 + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية                                        
3 - الصف الثاني الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي 67.35 فقط لا غير .
 

مصاريف المرحلة الإعدادية في المعاهد الأزهرية 

                                  
4- الصف الأول الإعدادي 77.35 + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية.                                                                                                                   
5 - الصف الثاني والصف الثالث الاعدادي 77.35 فقط لا غير.                               
 

مصاريف المرحلة الثانوية في المعاهد الأزهرية 

                            
6 - الصف الأول الثانوي 90.35 + 42 جنيها مصروفات إدارية مقابل الخدمات البريدية.                                                             
7- الصف الثاني والصف الثالث الثانوي الأزهري  90.35 فقط
 

10 جنيهات لكارنيه التأمين الصحي من جميع الصفوف بمعرفة الزائرة الصحية.

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