بالصفقات الجديدة، الزمالك يواجه فريق 2005 غدا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة ودية أمام فريق 2005 بالنادي، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها في السعودية الجمعة المقبلة.

وتشهد مباراة الزمالك أمام فريق 2005 مشاركة الصفقات الجديدة في الظهور الأول.

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية للاعبي الفريق الأبيض، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشرطة الكيني في الثامنة مساء اليوم الجمعة.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد، سجله عبد الله السعيد، في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك لحسم تأهله لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية بتحقيق أي تعادل أو تكرار فوزه على الشرطة الكيني.

الزمالك بالزي اللبني أمام الشرطة الكيني

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها اليوم الجمعة، عن ارتداء أبناء ميت عقبة للقميص الأزرق الفاتح "اللبني" والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.

وفي نفس الوقت سيرتدي فريق الشرطة الكيني زيه باللون الأصفر الكامل "القميص الأصفر والشورت الأصفر"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون البرتقالي.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وعبد الله حسين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي نادي الشرطة الكيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.