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رياضة

أبرز غيابات الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

أبرز غيابات الزمالك أمام الشرطة الكيني 

 وجاءت أبرز غيابات الزمالك كالتالي:

أحمد فتوح سيد عبد الله نيمار وسيف فاروق جعفر ومهاب ياسر وأحمد حمدي ومحمود حمدي الونش وأحمد عبد الرحيم إيشو. 

فيما يغيب صفقات الزمالك الجديدة المغربي محمود بنتايك والفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك وسيدي ندياي لعدم القيد الأفريقي في مباراة دور الـ32 ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات. 

 

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

 ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد، سجله عبد الله السعيد، في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الـ32  لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك لحسم تأهله لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية بتحقيق أي تعادل أو تكرار فوزه على الشرطة الكيني. 

 

الزمالك بالزي اللبني أمام الشرطة الكيني 

 أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها اليوم الجمعة، عن ارتداء أبناء ميت عقبة للقميص الأزرق الفاتح "اللبني" والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.

وفي نفس الوقت سيرتدي فريق الشرطة الكيني زيه باللون الأصفر الكامل "القميص الأصفر والشورت الأصفر"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون البرتقالي.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وعبد الله حسين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي نادي الشرطة الكيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية الأفريقية


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