أزمات أول عام دراسي لـ محمد عبد اللطيف.. عجز المعلمين صداع في رأس وزير التعليم.. معلمو الحصص وقانون الخدمة العامة أبرز الحلول

استمرار مسابقات التعيين.. ومد سن المعاش للاستفادة من الخبرات التعليمية

العام الدراسي الجديد، يواجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في أول عام دراسي له، أزمة عجز المعلمين التي تعد صداعا في رأس المصريين قبل المعلمين والقطاع التعليمي نفسه، وهي أزمة مستمرة منذ أعوام وتتطلب حلولا جذرية لمعالجتها، نظرًا لما تمثله من تأثير على المجتمع ككل من طلاب وأولياء أمور.

لذلك كانت هناك خطة من وزير التعليم الجديد، ووفقا لآخر إحصائيات فقد وصل العدد الحالي للمعلمين 843490 معلما موزعين على المدارس المصرية، بينما وصل عجز المعلمين 469860 معلما مما يشكل ذلك تحديا كبيرا أمام وزارة التربية والتعليم.

خطة وزارة التربية والتعليم للقضاء على أزمة عجز المعلمين في المدارس

وتتضمن خطة وزارة التربية والتعليم للقضاء على أزمة عجز المعلمين في المدارس، مجموعة من الإجراءات منها، الاستمرار في تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، وهي المبادرة التي لاقت نجاحا كبيرا، وضخت دماء جديدة في المدارس المصرية، بالإضافة إلى تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمرون لسنوات أخرى.

التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة

ومن ضمن الحلول التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في خطتها الاستراتيجية الجديدة هي التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٣) بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة، وكذلك المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم.

تدبير الاعتماد المالى بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة

ونص الكتاب الدوري على أن يتم تدبير الاعتماد المالى بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة، ثم يتم تحويل المستحقات محل الكتاب الدورى الماثل والمشار إليها بعالية إلى المديريات التعليمية المختصة والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريًا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كاف.

كما نص الكتاب الدوري على أن يتم اعتماد جدول الحصص الفعلى الذى تم أداؤه فعليًا، سواء بمعرفة المستعان بهم للعمل بالحصة أو المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانونى المقرر لهم، في نهاية الشهر من السادة مشرفي المادة بالمدرسة.

ضوابط معلمي الحصة

وأعلنت الوزارة عن ضوابط صرف قيمة معلمي الحصة، حيث يتم عرض جدول الحصص الفعلى بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات، ويتم رفع جدول الحصص الفعلى المشار إليه في هذا الكتاب الدورى بعد اعتماده من مديري المدارس إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة، والذى يقوم بدوره باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف، على أن يراعى صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذي يليه.

وتم تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة ٥٠ جنيها، كما تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيها إلى ٥٠ جنيها للحصة الواحدة.

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، أنه لابد من حل أزمة عجز المعلمين في المدارس في أسرع وقت نهائيا؛ لأنها سوف تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم وتؤدي إلى زيادة أعداد الطلاب في الفصول الدراسية، مما يؤثر في التفاعل بين المعلم والطالب.

وطالب بضرورة رفع تحسين أجور المعلمين لجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية، وتحسين ظروف عمل المعلمين من خلال توفير الفصول الدراسية المجهزة بشكل جيد، وتوفير الموارد التعليمية اللازمة، وتقليل ساعات العمل.