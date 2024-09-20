خبير تربوي يقدم نصائح ذهبية للطلاب وأولياء الأمور قبل الدراسة

قدم الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، نصائح ذهبية للطلاب وأولياء أمور المرحلة الابتدائية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 غدا السبت، لمساعدة الطلاب على التفوق.

نصائح للطلاب وأولياء أمور المرحلة الابتدائية

وقال الدكتور تامر شوقي، أنه يعتقد الكثيرون بشكل خاطىء أن الطالب يمكن أن يتفوق في التعليم في المرحلة الثانوية دون أن يكون حريصا على الاستذكار طوال مراحل الدراسة السابقة، وبصفة خاصة المرحلة الابتدائية، مما يقتضي من امهات اطفال المرحلة الابتدائية مراعاة ما يلي:



. الوضع في الاعتبار أن المرحلة الابتدائية هى المرحلة التأسيسية لكل مراحل التعليم، وهى تشبه أساس المنزل، كلما كان قويا كانت باقي الأدوار قوية.

.غرس الحب في التعلم لدى الطفل منذ بداية التحاقه بالمدرسة، والبعد عن استخدام أساليب العقاب أو التهديد أو التخويف المتصلة بالدراسة.

. الاهتمام جدا بمستوى معلمى الأطفال في الصفوف الأولى من حيث القدرة على النطق الصحيح للألفاظ، والتعامل النفسي السليم مع الطفل واحتوائه، والتمكن من المادة، لأن أى خلل لدى المعلم او المعلمة في تلك الجوانب في هذه المرحلة سيؤثر بشكل سلبي على تعلم الطالب طوال العمر بل وقد يصيبه بصعوبات تعلم.

.بدء الاستذكار اليوم بالدروس السهلة أو التى يحبها الطفل ثم يليها الدروس الصعبة أو التى لا يحبها

.تخصيص يوم في نهاية الأسبوع للمراجعة السريعة لدروس الأسبوع السابق

.إعداد الطالب لدرس تال قبل شرحه في المدرسة قد يفيده جدا في فهم الدرس عند شرح المعلمة له

.لا بد أن تكون الأم حريصة على عدم شرح أي درس للطفل لا تفهمه هى بشكل جيد حتى لا تسبب مشكلات للطفل في التحصيل.

.الحرص على علاج أي مشكلات صحية لدى الطفل قبل بدء الدراسة خاصة ما يتصل منها بالنظر أو السمع أو فقر الدم

. من الخطأ الضغط على الطفل للاستذكار لساعات طويلة لأن بنيته الجسمية والعقلية لا تتحمل ذلك وقد يكره المذاكرة بسببها بل لا بد أن تكون أوقات المذاكرة قصيرة تتخللها فترات راحة ولعب

. يجب ألا يندمج الطفل في أوقات الراحة في استخدام الهاتف الذكى لأنه يستنفد قدراته العقلية أكثر من المذاكرة ذاتها

.الاتفاق مع الطفل على استخدام الهاتف لمدة محددة كل يوم ولتكن نصف ساعة بشرط قيامه بالمطلوب منه

.الحذر من القيام بواجبات الطفل نيابة عنه أو حل أى أسئلة بدلا منه لأن ذلك يعلمه الاعتمادية والغش

.التأكد من معرفة الطفل المعلومات المتضمنة في كل درس في كل مادة وإتقانه لها قبل الانتقال إلى الدرس التالي من خلال أما تسميعه أو شرحه لها أو حل الاسئلة المتصلة بالدرس تحت إشراف الأم، لان بدون اتقان الطفل المعلومات السابقة لن يستطيع اكتساب معلومات جديدة في الدرس الجديد لان الدروس مترتبة على بعضها البعض حتى نهاية المرحلة الثانوية

.تجنب استخدام الألفاظ المؤذية للطفل عند تقصيره مثل(انت فاشل، أو غبي أو مش بتفهم) لأنها تصنع منه الفشل أو الغباء بالفعل، بل عند تقصيره لا بد من تنبيهه بأنه قصر في درس معين ولا بد من تعويض هذا التقصير، مع البعد عن الضرب الجسمى، وسحب أي شيء محبب له كوسيلة فعالة لعقابه، ولا بد أن يكون العقاب مناسب مع حجم الخطأ، وألا تكون هناك أكثر من عقوبة للخطأ الواحد، وعدم تذكير الطفل بخطئه بشكل متكرر، والتركيز على نواحي قوته.