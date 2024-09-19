بدء الدراسة في 450 مدرسة بسوهاج السبت المقبل
تشهد محافظة سوهاج السبت القادم الموافق انطلاق جزء للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بـ ٤٥٠ مدرسة تعمل بنظام الفترتين بمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة، على أن تنطلق الدراسة بمختلف مدارس المحافظة فى اليوم التالى اليوم الأحد.
وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على جاهزية جميع مدارس المحافظة البالغ عددها ١٧٨٥ مدرسة بمختلف المراحل التعليمية لاستقبال مايقرب من مليون ١٢٢ ألف طالب وطالبة، حيث تم التشديد على جميع المدارس على ضرورة تطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافة بالفصول، مشيرًا وصول جميع الكتب الدراسية التي تم توزيعها على جميع المدارس لتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي.
كما أكد انتهاء جميع المدارس من وضع خطط لتفعيل مختلف الأنشطة المدرسية الكامل بين مختلف قطاعات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد تم التنسيق مع مختلف القطاعات الأمنية والخدمية لتوفير مناخ تعليمى متميز للطلاب.
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