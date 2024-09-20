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حوادث

ضبط سائق تحرش بسيدة أجنبية بأحد شوارع المعادى

القبض على سائق، فيتو
القبض على سائق، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة بالإتيان بأعمال غير أخلاقية والتعدى اللفظى على إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة بالإتيان بأعمال غير أخلاقية والتعدى اللفظى على إحدى السيدات تحمل (جنسية إحدى الدول) حال سيرها بمنطقة المعادى بالقاهرة.


 وبالفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية م قسم شرطة البساتين وزارة الداخلية

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