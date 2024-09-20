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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

تنشر فيتو أسعار الذهب، اليوم الجمعة 20- 9- 2024، حيث ارتفع سعر الجرام نحو 30 جنيها وفقا لآخر تحديث.

وجاءت أسعار جميع الأعيرة الذهبية اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4040 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3535 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3030 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28280 جنيهًا.

 

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا 

تحرك الذهب بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة في تعاملات الجمعة المبكرة، ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأميركية وسط مؤشرات على تخفيضات أخرى تلوح في الأفق.


ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2593.79 دولار للأونصة (للأوقية) بحلول الساعة 0539 بتوقيت غرينتش، وصعد بنحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2599.92 دولار يوم الأربعاء الماضي بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأميركي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة. 

 

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أسعار الفائدة الأميركية أسعار الفائدة الذهب عيار 18 الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24

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