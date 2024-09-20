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محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة (صور)

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

حرص الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر على المشاركة فى حفل ختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بحضور السفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة ومحمد حسان مدير مكتبة مصر العامة.

أقيم الحفل بالمسرح الرومانى المطل على طريق الكباش بالمكتبة وبحضور أصدقاء المكتبة وأولياء الأمور وذوى الهمم والمثقفين وممثلى المجتمع المدنى.

النشاط الصيفي 

وخلال كلمته هنأ نائب محافظ الأقصر الحضور بمناسبة انتهاء النشاط الصيفي الذى استمر طيلة الثلاثة أشهر الماضية وكذا بحلول العام الدراسى الجديد، مشيدا بنشاط المكتبة ودورها التنويري فى نشر المعرفة والثقافة وإحداث زخم ثقافى حقيقى بين أبناء المحافظة، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم للمكتبة.

وأضاف أن التحدى الحقيقى فى هذه المرحلة هو تكاتف كل الجهات والمؤسسات وتكاملها في كل محاور بناء الإنسان من تعليم وصحة  وتشغيل وتدريب وثقافة وتنمية مهارات ووعي حقيقي غير زائف وهو ما دفع الدولة لإطلاق المبادرة الرئاسية الرائدة مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري التى تهتم بكافة المراحل العمرية وأن كل جهة فى الدولة تقدم ما لديها لبناء الإنسان.

وفى ختام كلمته أكد نائب المحافظ  حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على  افتتاح وتسليم فرع لمكتبة مصر العامة فى مركز إسنا فى أقرب وقت ويليه فرع آخر للمكتبة بمركز أرمنت.

وكان قد تفقد نائب محافظ الأقصر معرض المشغولات اليدوية الذى أقيم على هامش الحفل كما تخلل الحفل فقرات فنية من أصدقاء المكتبة.

 واختتم الحفل بتسليم السفير رضا الطايفي درع صندوق مكتبات مصر العامة لنائب محافظ الأقصر  تقديرا لجهود المحافظة فى نشر الوعى الثقافى.

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