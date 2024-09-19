تعليم الأقصر تبحث الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

عقد وكيل المديرية والقائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية، جاء ذلك فى ضوء الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد ووفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

العام الدراسي الجديد

أوصى "جارح" خلال الاجتماع بضرورة التحقق من انتهاء أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وكذلك بالكشف الدورى على خزانات المياه وتعقيمها وعدم استخدامها في الشرب وتستخدم في إطفاء الحرائق.

ووجه بالانتهاء من جدول الحصص وتوزيعه على المعلمين وكذا جدول الحصص الخاص بكل فصل داخل الفصل، وكذلك الانتهاء من إعداد قوائم الفصول على ان تكون موجودة داخل كل فصل وألا تتجاوز الحد الأقصى للكثافة.



وأكد وكيل المديرية على أن يتم الإعلان فى مكان ظاهر بالمدرسة عن مجموعات دعم التعليم شاملة اسم المعلم وسعر المجموعة، كما شدد على متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية.

كما لفت الانتباه إلى أهمية توفير كافة سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يستقبل العام الدراسي الجديد 283744 طالبا بكافة المراحل التعليمية حتى الآن، و11704 معلمين، من خلال 1073 مدرسة، كما تم التعاقد مع 299 معلمًا جديدًا لسد العجز.