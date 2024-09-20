نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس أعمال شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات في الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وحيث بلغت إيرادات النشاط في عام 2023 مبلغ 428.7 مليون جنيه مقابل 351.3 مليون جنيه عن عام 2022 وبزيادة قدرها 77.5 مليون جنيه وبنسبة تطور 22% كما بلغ عدد الرحلات المنفذة عام 2023 45527 رحلة مقابل 42.000 رحلة في عام 2022 وبزيادة 3527 رحلة بنسبة تطور 8.5% فيما بلغ عدد الركاب في عام 2023 3 ملايين راكب مقابل 2.8 مليون راكب في 2022 وبزيادة قدرها 200 ألف راكب بنسبة تطور 7%.

وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة خلال الفترة المنتهية في 13 ديسمبر 2023، حيث تم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وإصلاح الحافلات وعمل دورات تدريبية للسائقين في مجالات القيادة الآمنة والإصلاح السريع ودورات تدريبية للموظفين والكوادر الإدارية بالشركة في مجالات (تطبيق نظم إدارة الجودة – كيفية تقييم الأداء – تقييم مخاطر العمليات – كيفية تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية)، كما تم استعراض ما تم من خطة تطوير الاسطول بالشركة حيث تم تدعيم الأسطول بعدد 16 اتوبيس جديدة مصنعة محليا ليصبح أسطول الشركة مكون من 223 أتوبيس وفق لخطة زيادة أسطول الشركة ليصبح 350 حافلة خلال 5 سنوات بالتوازي مع رفع الكفاءة الفنية للحافلات الحالية، وإنشاء مناطق مركزية جديدة (جراجات) وذلك لاستيعاب التطور في أسطول الشركة بمناطق (أسيوط - الغردقة - بدر – طريق بلبيس) وكذلك فتح خطوط جديدة ومنها خط السويس / الإسكندرية بالإضافة إلى التوسع في الخطوط القائمة بالتوازي مع خطة تطوير الاسطول وكذا تفعيل الجانب السياحي من خلال السياحة الداخلية – السياحة الدينية "حج-عمرة"، حيث تم تنفيذ عدد من رحلات عمرة كبداية لتشغيل هذا النشاط بالشركة، وتم تجهيز غرفة تحكم مركزية لمتابعة حركة العمل بالشركة ومراقبة الجراجات وكذلك مراقبة الأتوبيسات من الداخل ومراقبة موقع الأتوبيسات على الخريطة، وتم تطوير نظام الحجز الإلكتروني بالشركة وتطوير نظام الكول سنتر وحصلت الشركة على شهادة إيزو 9001 ترخيص نظام الجودة وشهادة 45001 في السلامة والصحة المهنية وتعمل إدارة الشركة على تطوير وتنمية مهارات العاملين بالشركة والتدريب على كيفية تقييم مخاطر العمليات وإنشاء نظام إداري متكامل طبقا للمواصفات القياسية لنظم إدارة الجودة.



وخلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مجلس إدارة الشركة باستمرار تنفيذ خطة تطوير الشركة ودعمها بأحدث الاتوبيسات والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسطول الحالي بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال وتقديم اعلى مستويات الخدمة للركاب، والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية مع التوسع في إقامة المحطات النموذجية والاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لجميع أملاك الشركة من أراض ومبان وجراجات لتحقيق أعلى عائد ممكن من تلك الأملاك.