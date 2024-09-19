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أخبار مصر

رئيس الوزراء يوضح تفاصيل ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمارات السعودية التي تم توقيعها مؤخرا والتي تقدر بـ 5 مليارات دولار، هي استثمارات جديدة وليست ضمن الوديعة الموجودة لدي مصر.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هذه الاستثمارات سيتم ضخها خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات التنموية في مصر مثل السياحة والصناعة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تحقق عائدا استثماريا.

كما أكد أيضًا أن هناك رغبة كبيرة جدًا من جانب صندوق الاستثمار السعودي، والقطاع الخاص السعودي في مضاعفة الاستثمارات خلال الفترة القادمة، في مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية مياه البحر تحديدًا، باستثمارات تتجاوز 10 إلي 15 مليار دولار وذلك خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء: نعمل خلال الفترة الحالية علي استهداف وفتح أبواب الاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمار السعودي والقطاع الخاص السعودي، والعمل علي إقامة كيانات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص المصري، تغزو الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الاوسط. 

 

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