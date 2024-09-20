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ثقافة وفنون

قائمة بأحدث الترجمات العربية للإصدارات الأجنبية

جانب من الإصدارات،
جانب من الإصدارات، فيتو

صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة مجموعة من الإصدارات المترجمة للغة العربية لعدد كبير من الإصدارات الأجنبية التي تتنوع  بين الفلسفة وعلم النفس الاجتماعي والأدب.

ونستعرض قائمة بأحدث الترجمات العربية للإصدارات الأجنبية ومنها؛ “الدوي الإعلامي.. كيف تنشر الأخبار بسرعة عبر شبكات التواصل"، تأليف كارين ناهون وجيف هيمسلي، وقام بأعمال الترجمة للعربية محمود خيال ومحمود عطية.

 كذلك صدرت ترجمة للعربية عن كتاب “سيكولوجية الصراع الاجتماعي والعدوان” لـ جوزيف فورجاس وآري كروجلانسكي وكيبلنج ويليامز، وقام بأعمال الترجمة  عبد اللطيف محمد خليفة، وصدرت الترجمة للمجلد الأول لكتاب “التنوير /تفسير ظهور الوثنية الحديثة” لــ بيتر جاي وقام بأعمال الترجمة عبد المقصود عبدالكريم، وصدر كتاب “أخلاقيات البيئة” لـ روبن آتفيلد وقام بترجمته محمد مدين.

 كما صدر مؤخرًا مجموعة إصدارات عن المركز القومي للترجمة من أبرزها؛"الشخصية والفروق الفردية"،"رحلة الخير:العائلة المقدسة في مصر"،"الفلسفة الطبية:مفاهيم في الطب"،"قصور مصر المنسية"،"سنوات القرب من دوستوفيسكي"،"مدن تثير العاطفة"،"إسلام الشارع"،"جدتي وأمي وأنا"،"مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"،"العقل السعيد"،"قرن الدماء 1914-2014"،"قراءة ماركس،"مقدمة في التصوف المسيحي"،"يوم سعيد"،"مقدمة في نظرية المعرفة"،"تفسير سغر التسابيح"،"عصر البراءة"،"العقل الكبير"،"لورانس في شبه الجزيرة العربية"،"المغول والعالم الإسلامي"،"لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم".

 وصدر أيضا "مصر في العقد الأخير المديد من القرن التاسع عشر""تلك الحيوانات الأخرى"،"تاريخ العبودية من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر"،"مرارة الظلم"،"علم بلا أعداد"،"الفولكلور المصري"،سياسة الخوف"،"الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية"،"لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم"،"إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني"،"الغجر في مصر المعاصرة"،"الحروب السيبرانية"،"صعود الفراعنة وسقوطهم" و"المنطق:الأساسيات".

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المركز القومي للترجمة القومي للترجمة كتاب مصر

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