الجمعة 20 سبتمبر 2024
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اقتصاد

كيف تحدث بياناتك من خارج مصر في البنك الأهلي؟

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فينو

 يبحث العديد من عملاء  البنك الأهلي عن طريقة تحديث البيانات من خارج جمهورية مصر العربية.

وقال مسؤولون البنك الاهلي إنه تم إتاحة تحديث البيانات من خارج جمهورية مصر العربية من خلال وحدات البنك الخارجية (الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل والشركات الخارجية التابعة "البنك الأهلي المصري المملكة المتحدة - البنك الأهلي المصري الخرطوم - البنك الأهلي المصري جوبا - البنك الأهلي المصري دبي "DIFC).

وأضافوا أنه في حالة عدم تواجد العملاء بالدول المتاح بها الوحدات الخارجية المذكورة يمكنهم تحديث البيانات من خلال إصدار توكيل من الخارج ومستوفيًا تصديقات وزارة الخارجية بمصر، وعلى أن تنص صلاحيات التوكيل على "أحقية الوكيل في تحديث بيانات العميل  لدى البنك الأهلي المصري" علمًا بأنه لا يتم تحديث رقم الهاتف المحمول و/أو البريد الالكتروني بموجب التوكيل إلا إذا كانت صلاحياته تنص على تحديث رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني والاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية.

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