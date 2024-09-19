الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البنك الأهلي يفوز على بروكسى بثنائية وديا

البنك الأهلي يفوز
البنك الأهلي يفوز على بروكسى وديا بثنائية فيصل وبسيوني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي البنك الأهلي، على نظيره بروكسي، بثنائية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما في معسكر الفريق ببرج العرب.

أحرز ثنائية البنك الأهلي كلا من أسامة فيصل ومحمد بسيوني.

البنك الأهلي يفوز على بروكسى وديا بثنائية فيصل وبسيوني

تأتي المباراة ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفنى لفريق  البنك الأهلى خلال فترة المعسكر المغلق ببرج العرب.

البنك الأهلي يفوز على بروكسى وديا بثنائية فيصل وبسيوني

البنك الأهلي يفوز وديا على أسوان بثنائية هلال وفيصل

وكان البنك الاهلي فاز في آخر تجاربه الودية على نظيره أسوان بثنائية نظيفة ضمن استعداداته للموسم الجديد.

البنك الأهلي يفوز على بروكسى وديا بثنائية فيصل وبسيوني

وأحرز هدفي البنك الأهلي كل من محمد هلال وأسامة فيصل.

 

معسكر البنك الاهلي بالاسكندرية

وكان طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، قرر خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.

ويعود محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة قادما من دبى، بعد خوض فترة تأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يخوض محمد أبوجبل فترة أخيرة من التأهيل فى القاهرة قبل خوض التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للموسم المقبل.

البنك الأهلي يفوز وديا على أسوان بثنائية هلال وفيصل (صور)

رئيس نادي البنك الأهلي يحسم الجدل بشأن انتقال أسامة فيصل لصفوف القلعة الحمراء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

البنك الاهلي نادي البنك الأهلي بروكسي اسامة فيصل محمد بسيوني

مواد متعلقة

البنك الأهلي يفوز وديا على أسوان بثنائية هلال وفيصل (صور)

أتوبيس فريق البنك الأهلي يظهر في جنازة إيهاب جلال

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث، عيار 21 يسجل 3500 جنيها

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

وزير الدفاع الأمريكي: ندعم جهود ردع خصوم إسرائيل في الإقليم

سعر الدولار في البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع بدء التيسير النقدي في الولايات المتحدة

دوري أبطال أوروبا، ليفركوزن يقسو على فينورد 0/4

الزمالك يشكر مودرن سبورت لهذا السبب

ads

منوعات

المزيد

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى (فيديو)

شباب حول الرسول، مصعب بن عمير.. من حياة الرفاهية إلى الزهد والكفاح

المزيد
الجريدة الرسمية