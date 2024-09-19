البنك الأهلي يفوز على بروكسى بثنائية وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي البنك الأهلي، على نظيره بروكسي، بثنائية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما في معسكر الفريق ببرج العرب.

أحرز ثنائية البنك الأهلي كلا من أسامة فيصل ومحمد بسيوني.

البنك الأهلي يفوز على بروكسى وديا بثنائية فيصل وبسيوني

تأتي المباراة ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى خلال فترة المعسكر المغلق ببرج العرب.

البنك الأهلي يفوز على بروكسى وديا بثنائية فيصل وبسيوني

البنك الأهلي يفوز وديا على أسوان بثنائية هلال وفيصل

وكان البنك الاهلي فاز في آخر تجاربه الودية على نظيره أسوان بثنائية نظيفة ضمن استعداداته للموسم الجديد.

البنك الأهلي يفوز على بروكسى وديا بثنائية فيصل وبسيوني

وأحرز هدفي البنك الأهلي كل من محمد هلال وأسامة فيصل.

معسكر البنك الاهلي بالاسكندرية

وكان طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، قرر خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.

ويعود محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة قادما من دبى، بعد خوض فترة تأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يخوض محمد أبوجبل فترة أخيرة من التأهيل فى القاهرة قبل خوض التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للموسم المقبل.