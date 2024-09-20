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ثقافة وفنون

سلسلة قصص مصورة جديدة من DC بعنوان Two-Face

Two-Face، فيتو
Two-Face، فيتو

 أعلنت شركة DC، إنتاج سلسلة قصص مصورة محدودة جديدة، من إبداع كريستيان، وارد وفابيو فيراس.

تفاصيل قصص DC الجديدة.

 وكشفت شركة DC، في بيان لها، عن بدأها العمل علي سلسلة من القصص المصورة الجديدة، والتي ستنتج بشكل محدود، وستحمل عنوان Two-Face.

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وذكرت DC، أن السلسلة المصورة الجديدة، ستكون أول سلسلة تسلط الضوء على الشرير الشهير في مدينة غوثام هارفي دينت.

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