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اقتصاد

شعبة الورق: اجتماع مرتقب لموردي اللب مع انخفاض الأسعار عالميًا

عمرو خضر رئيس شعبة
عمرو خضر رئيس شعبة تجار الورق، فيتو

 كشف عمرو خضر رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، ستحتضن مدينة لندن اجتماعًا هامًا لموردي ومصدري لب الخشب في العالم، وذلك من أجل تحديد الأسعار خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار الورق في السوق العالمي، فيتو

انخفاض سعر طن الورق عالميًا 

 وأضاف لـ «فيتو» أن سعر طن الورق انخفض عالميًا من 70 إلى 80 دولارًا، وهذا انخفاض جديد مقارنة بالشهر الماضي، مسجلًا انخفاضًا من 22 إلى 23 %.

عمرو خضر رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ فيتو

أسعار الورق في انخفاض مستمر في السوق العالمي

وتابع: أن أسعار الورق في انخفاض مستمر في السوق العالمي، خاصة وأن «اللب» وهي المادة الخام المستخرجة من الأخشاب وتستخدم في صناعة الورق انخفضت في السوق العالمي خلال الشهر الماضي بنسبة 20%.

انخفاض أسعار الورق في السوق العالمي، فيتو

مصانع الصين أعلنت خفض أسعار منتجاتها من الورق

واستطرد قائلًا: إن أدى إلى إعلان المصانع العالمية المنتجة للورق وعلى رأسها الصين «أكبر منتج للورق عالميًا» خفض أسعار منتجاتها بنسب لا تقل عن 15%، وبالتالي كان من الضروري أن يؤثر الانخفاض في سعر الورق عالميًا على الأسعار في السوق المحلي.

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