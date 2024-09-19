جنون أسعار الكتب الخارجية.. نسبة الارتفاع تصل لـ 15%.. شعبة الورق تكشف الأسباب.. عبد اللطيف يعلن الحرب عليها.. و«التعليم» تحذر من عدم مطابقتها للمواصفات

العام الدراسي الجديد، "لن نسمح بدخول كتاب خارجي داخل المدرسة".. بهذه الكلمات الواضحة أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحرب على الكتب الخارجية، وذلك خلال اجتماعه الأخير مع مديري المدارس على مستوى الجمهورية، في رسالة تعكس رؤية الوزارة للتعامل مع هذا الملف المثير للجدل كل عام، وهو اعتماد الطلاب على الكتب الخارجية ليس خارج المدرسة وحدها بل وإدخلها.

أولياء الأمور يطالبون بتوفير البدائل الرسمية قبل العام الدراسي

على الناحية الأخرى ارتفعت أصوات شكاوى أولياء الأمور من أسعار تلك الكتب هذا العام للحد الذي وصل مطالبتهم وزارة التربية والتعليم بضرورة التدخل لجمح جنون تلك الأسعار أو توفير بدائل تتمثل في توفير فيديوهات خاصة لشرح المواد الدراسية عبر المنصات الدراسية الرسمية التابعة للوزارة.

أدوات تكميلية

بالعودة إلى أصل الأمر نجد أن اعتماد الطلاب على الكتب الخارجية جاء لأنها تمثل أدوات تعليمية تكميلية تُستخدم جنبًا إلى جنب مع المناهج الدراسية الرسمية في المدارس، حيث تهدف هذه الكتب إلى تقديم محتوى إضافي، تمارين متنوعة، وأساليب تدريس مبتكرة، مما يعزز من قدرة الطلاب على استيعاب المواد الدراسية بشكل أعمق ويسهم في تحسين أدائهم في الامتحانات.

كما تلعب الكتب الخارجية دورًا محوريا في رفع المستوى الأكاديمي للطلاب وتعزيز ثقتهم في التعامل مع المواد الدراسية، كما تسهم في توفير مصادر تعليمية بديلة تدعم العملية التعليمية، وتساهم في تحسين نتائجها بشكل شامل، كل هذه العوامل السابقة أدت الوضع الذي أصبحت معه الكتب الخارجية عنصر أساسي في العملية التعليمية، لكن يبقى السؤال عن موقف وزارة التربية والتعليم منها.

التعليم تحذر

وحذرت وزارة التربية والتعليم من عدم مواصفات تلك الكتب للمواصفات الدراسية خاصة بعد التحديثات التي طرأت على المناهج خلال العام الدراسي الجديد، حيث تحدث الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل جديدة بشأن الكتب الخارجية، وذلك عقب التعديلات التي اتخذها وزير التربية التعليم بشأن نظام الثانوية العامة الجديد، مشيرًا إلى أن هناك تحديات في تنفيذ نظام الثانوية الجديد بسبب ظروف غير مناسبة، وأن دراسة الأدبي للرياضيات تعد محتوى علميا أساسيا، مشددًا على أن الكتب الخارجية بالأسواق غير مطابقة لمنظومة الثانوية العامة الجديدة.

ولم يصدر أي ترخيص لأحد لطباعة الكتب الخارجية للثانوية العامة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تحصل الشركات على ترخيص كتب خارجية للثانوية العامة، والكتب الخارجية فى الأسواق حاليًا غير مطابقة للمناهج الجديدة، ودور النشر مسؤولة عن طباعة المناهج، والأزمة ستكون فى الصف الأول الثانوى أكثر من الصف الثانى والثالث.

زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي للورق ضمن القائمة

وعلى مستوى الأسعار الخاصة بالكتب الخارجية نجدها شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا العام وصل إلى 15% فى بعض المواد عن العام الماضي، حيث وصلت أسعار كتب المرحلة الثانوية لتصل لـ910 جنيهات لكتاب المعاصر لجميع فروع الرياضيات، حيث سجل سعر التفاضل والتكامل نحو 230 جنيها، بينما سجل سعر الإستاتيكا حوالى 220 جنيها، أما أسعار كتاب الديناميكا فسجل نحو 235 جنيها، وسجل سعر الكتاب خلال العام الماضى 840 جنيها.

كما تراوحت أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية للمدارس التى تدرس باللغة العربية من 100 إلى 158 جنيها، فيما تراوحت أسعار كتب المرحلة الإعدادية من 130 إلى 158 جنيها، حيث كشف مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق، أن أسعار الورق شهدت ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي، نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلى للورق.

وأشار إلى أن الورق يتم استيراده من عدة دول بناءً على الأسعار المناسبة للمستوردين، ومن بين هذه الدول ماليزيا والبرتغال وروسيا.

وأوضح “عبيد” أن حجم استيراد الورق المستخدم فى الطباعة يتجاوز 300 ألف طن سنويًا، موضحًا أن الإنتاج المحلى يغطي حوالي 50% فقط من احتياجات السوق من ورق الطباعة، فى حين أن الورق الصحى مثل المناديل ينتج محليًا بشكل يكفى لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع تصدير الفائض إلى الخارج أما ورق الصحف، فيتم استيراده بالكامل من الخارج، حيث عزز عبيد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى الزيادة فى أسعار الأحبار المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المازوت مرتين متتاليتين، وكذلك زيادة تكلفة المواد الخام المحلية.

شكاوى أولياء الأمور

بدورها أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن أسعار الكتب الخارجية فى المكتبات شهدت ارتفاعات فى الأسعار هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيرًة إلى أنه بالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بلغ سعر كتاب الرياضيات لغات حوالى 265 جنيهًا، والعلوم 265 جنيهًا، والعربى 150 جنيهًا، وبمقارنة هذه الأسعار بأسعار الكتب الخارجية العام الماضي، نجد هناك زيادة بقيمة تتراوح من 10-15% فى الأسعار خلال العام الدراسى الجديد، حيث طالبت بتوافر الرقابة الجيدة من قبل الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة أسعار الكتب فى المكتبات الخارجية، لعدم استغلال أولياء الأمور والطلاب، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم أجمع.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم بتوفير تحديث للكتب المدرسية واحتوائها على نفس طريقة الشرح والتدريبات الموجودة فى الكتب الخارجية، لافتة إلى أن هذا التطوير يساهم فى الاستغناء عن الكتب الخارجية نهائيًا، وبالتالى لا يحتاجها الطلاب نهائيًا، وأشارت إلى أن اتحاد أمهات مصر قرر التغلب على مشاكل ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بإعادة تفعيل مبادرة تبادل المستلزمات المدرسية لتوفير كافة الكتب أمام أولياء الأمور والطلاب.