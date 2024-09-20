5 صور ترصد اجتماع وزير الخارجية مع أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي

اختتم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءاته مع 12 عضوًا بالكونجرس الأمريكي بلقاء كل من النائب "ستيف سكاليز" زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب، والسناتور "جون اوسوف" عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السيناتور "كريس فان هولن" عضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ، وذلك يوم أمس.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن لقاءات السيد وزير الخارجية أتاحت الفرصة لاستعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، وما شهدته مصر من تقدم على صعيد حقوق الإنسان، كما عكست اللقاءات إدراكًا متزايدًا من أعضاء الكونجرس للدور المصري البناء في المنطقة، والتطورات التي تشهدها على مختلف الأصعدة، والخطى الحثيثة التي تخطوها لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة على الرغم من الاضطرابات الجسيمة التي يعاني منها الشرق الأوسط.

وأضاف السفير خلاف أن لقاءات وزير الخارجية شهدت تشاور وتبادل للرؤى والتقديرات حول القضايا الإقليمية الرئيسية، وأبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات في ليبيا والسودان والصومال والقرن الإفريقي والسد الإثيوبي، وشهدت اتفاقًا في الرؤى حيال أغلب تلك القضايا، وتقدير لوجهة نظر مصر حيال سبل التعامل السليم معها، وبما يسهم في تعزيز السلم والأمن الإقليميين.