الونش يتمسك بالسفر إلى ألمانيا للاطمئنان على شفائه التام من الإصابة

قال الإعلامى خالد الغندور: إن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك يتمسك بالسفر إلى ألمانيا، للإطمئنان على إصابته مع الطبيب المعالج لحالته قبل العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "محمود الونش قبل إصابة الصليبى الأولى والثانية كان الأفضل في مصر، وغيابه أثر بشكل قوى على دفاع القلعة البيضاء، اللاعب أجرى آخر عملية في فبراير الماضي وقلقان يرجع للتدريبات الجماعية وعايز يسافر ألمانيا يتابع حالته".

وواصل الغندور: "الزمالك شايف الموضوع مرهق ماديا أن اللاعب يسافر ألمانيا، رغم اكتمال شفائه، وربما رجل أعمال يتحمل تكلفة سفر اللاعب إلى ألمانيا للاطمئنان على حالته".

الزمالك ضد الشرطة الكيني

ويستضيف فريق نادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء الخميس، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا للقاء الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل مران الزمالك الختامي قبل مواجهة الشرطة الكيني

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل المران، طالبهم خلالها بضرورة التركيز استعدادًا للمباراة المرتقبة من أجل تحقيق الفوز.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل اللقاء خوفًا من تعرضهم للإجهاد، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات خططية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قبل خوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشرطة الكيني في الثامنة مساء اليوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تذيع قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني كونها الناقل الحصري للمباراة.